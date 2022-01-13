AYM işe iade davasının uzamasını hak ihlali saydı

Anayasa Mahkemesi (AYM), Atakan Enver Mısırlı, Bahar Özkan ve Semra Merinç’in bireysel başvurusunu değerlendirdi. Bir firmanın Ankara şubesinde çalışan Mısırlı, Özkan, Merinç, şubenin kapatılması gerekçe gösterilerek işten çıkarıldı. Bunun üzerine Mısırlı, Özkan ve Merinç, Ankara 11. İş Mahkemesi’nde 18 Ekim 2016 tarihinde ayrı ayrı işe iade davası açtı. Mahkeme, 10 Temmuz 2017 üç davacının işe iadelerine karar verdi. Mahkeme, kısa kararlarında, karar kesinleştikten sonra işe başlatılmamaları halinde dört aylık ücret tutarındaki işe iade tazminatlarının, boş geçen süre için dört aylık ücretlerinin ve diğer haklarının davalı işverenden tahsil edilerek davacılara verilmesine hükmetti.
ANKA'nın haberine göre Mısırlı, Özkan ve Merinç, geçen süreye rağmen mahkeme tarafından gerekçeli kararların yazılmadığı iddiasıyla 07 Haziran 2018 tarihinde AYM'ye bireysel başvuruda bulundu. Mahkeme, gerekçeli kararı 20 Eylül 2018 tarihinde yazdı.
İşveren 10 Ekim 2018 tarihinde mahkemeye temyiz dilekçeleri verdi. İşverenin temyiz talepleri, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi’nin 11 Aralık 2018 tarihli kararıyla reddedildi. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi de 7 Mart 2019 tarihli kararıyla işverenin temyiz taleplerini reddetti. Böylece kararlar kesinleşti.
Bunun üzerine başvuruyu değerlendiren AYM, "makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiğine" ve Mısırlı, Özkan ve Merinç’e ayrı ayrı 8 bin 750 TL tazminat ödenmesine hükmetti. AYM kararının gerekçesinde şunları belirtti: