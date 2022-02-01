AYM Figen Yüksekdağ kararını açıkladı: '5 yıl tutukluluk makul!' kararı

Anayasa Mahkemesi, 4 Kasım 2016'dan beri cezaevinde olan eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın tutukluluğunun makul süreyi aştığı gerekçesiyle yapılan başvuruda hak ihlali olmadığı kararını verdi.

Sputnik'in haberine göre, Yüksekdağ'ın 3 yıl 1 aylık tutukluluğunun makul olduğunu belirten mahkeme, tutukluluğunun 4 ay 5 günlük kısmında milletvekili/siyasi parti genel başkanı olmasının bir sorun oluşturmayacağını iddia etti. Kararda, "Tutuklanmasına karar verilen kişinin milletvekili olması, bu tedbiri otomatik olarak ölçüsüz kılan bir durum arz etmez" denildi.

AYM kararında, Yüksekdağ'ın 5 yıl 2 ay 19 gün olan toplam tutukluluk süresini hesaplarken; hakkındaki "propganda cezasının" infaz edildiği süreyi çıkardı. Bu nedenle AYM; toplam tutukluluk süresini 3 yıl 1 ay olarak belirledi.