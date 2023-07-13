AYM, e-Ticaret Kanunu’na yönelik itirazı reddetti

Anayasa Mahkemesi (AYM) tartışmalı e-ticaret yasasına ilişkin kararını verdi. Yüksek Mahkeme, kanunun bazı maddelerine ilişkin olarak yapılan itirazı reddetti.

E-ticaret sektöründe rekabet koşullarının yerli firmalar lehine düzenlenmesine ilişkin yasa geçen Ocak ayında yürürlüğe girmişti. Meclis’teki görüşmeler sırasında düzenlemeye evet oyu veren CHP, yasanın bazı maddelerini daha sonra AYM’ye taşımıştı. AYM ise iptal talebi görüşmeleri öncesinde Ticaret Bakanlığı'nı dinleme kararı almıştı.

Yüksek Mahkeme bugünkü toplantısında başvuruyu karara bağlayarak iptal taleplerinin reddine karar verdi.