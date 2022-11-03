'E-ticaret' sitesi dolandırıcıları mağdura matkap yerine üzerindeki tişörtü çıkarıp göndermiş

Polis ekipleri, liderliğini O.B. ile H.A.’nın yaptığı bir suç örgütünün, web tasarımcı O.Ç.’nin hacklediği e-ticaret sitesi üzerinden alışveriş yapmak isteyen 500’e yakın mağduru, kendi oluşturdukları sahte ödeme sitesine yönlendirip, 15 milyon lira dolandırdıklarını belirledi.

DHA'da yer alan habere göre, dolandırdıkları paraları kripto para borsasında akladıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik 21 Ekim’de düzenlenen şafak operasyonunda 114 kişi gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda çok sayıda banka hesap kartı, cep telefonu, hard disk, ziynet eşyası ve ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, dolandırıcıların kripto cüzdanlarındaki 6 milyon TL’ye de el konuldu. Adliyeye sevk edilen, aralarında O.B., H.A. ve O.Ç.’nin de bulunduğu 17 kişi tutuklanırken, 37 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Örgütün, kendilerine banka hesabı sağlayan kişilere ‘Fedai’ dediği ve asgari ücret tutarında maaş ödediği ortaya çıktı.

Örgütün e-ticaret sitesinde yayınladıkları ilanların sahte olduğu belirlendi. Dolandırıcıların, 700 liraya matkap ilanı verdiği, parayı aldıktan sonra ürünü göndermedikleri belirtildi. Bir mağdurun mesaj göndermesi üzerine dolandırıcılardan birinin üzerindeki tişörtü çıkarıp paketleyerek, kargoya verip gönderdiği ifade edildi.