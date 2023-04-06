AYM, Cumhurbaşkanlığı bildirilerinin TRT'de yayımlanmasına yönelik iptal istemini reddetti

Anayasa Mahkemesi (AYM), 2018’de çıkarılan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde (CBK) yer alan ve TRT’yi, Cumhurbaşkanlığı bildirilerini yayımlamakla yükümlü kılan düzenlemeye ilişkin iptal talebini reddetti.

Cumhuriyet’ten Sefa Uyar’ın haberine göre, kararda, “Belge kapsamının Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenmesi gerekeceği açık. Yayın sıklığı ve yayın süreci konusunda ise herhangi bir düzenleme öngörülmemiş, bu hususlarda karar verme yetkisi TRT’ye bırakılmıştır. TRT’nin tarafsızlığını öngören anayasal hükme aykırı bir yönü bulunmamaktadır” denildi.

Tarafsızlık vurgusu

AYM Başkanı Zühtü Arslan’ın da aralarında olduğu 5 isim, karara muhalif kaldı. Başkan Arslan, karşı oy gerekçesinde, TRT’nin tarafsız ve özerk olması gerektiğini vurguladı. Arslan, cumhurbaşkanının artık partili olabildiğini vurgulayarak “CBK hükmünü, özerklik ilkesiyle bağdaştırmak mümkün değil. TRT yayınlarına yönelik tarafsızlık ilkesini zedeleyebilir” dedi.

AYM üyesi Engin Yıldırım da, “Kural, Cumhurbaşkanlığı’nın tamamen günlük siyasetle bağlantılı ve ilgili olabilecek bildirileri bakımından herhangi bir sınırlama getirmemektedir” derken bu durumun TRT’nin tarafsızlığı ve yayınlarının tarafsızlığını düzenleyen anayasa hükmüyle bağdaşmadığını ifade etti.