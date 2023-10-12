AYM Can Atalay'ın başvurusunu görüşmeyi erteledi: Bir üye dosyaya hazırlanamamış

Gezi Parkı eylemleriyle ilgili davada yargılanırken tahliye taleplerinin reddedilmesi üzerine Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapan Can Atalay'ın dosyasına ilişkin görüşme ertelendi.

Gezi Parkı eylemleri davasında 18 yıl hapse mahkum edilerek tutuklanan Atalay, son seçimde milletvekili seçilmesine rağmen tahliye edilmedi.

Yargıtay'ın tahliye talebini reddetmesi üzerine Atalay’ın avukatları, Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu. Mahkeme, 5 Ekim'de başvuruyu görüşmek üzere AYM Genel Kurulu'na göndermiş, dosyanın 12 Ekim Perşembe günü yapılacak AYM Genel Kurulu'nda görüşülmesi kararlaştırılmıştı.

AYM, bugün yapılması planlanan Can Atalay dosyasına ilişkin görüşmeyi ileri bir tarihe erteledi. AYM'nin erteleme gerekçesinin ise, bir üyenin dosyaya hazırlanamadığını beyan etmesi olduğu aktarıldı.