Anayasa Mahkemesi, Can Atalay'ın başvurusunu 12 Ekim'de görüşecek

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın,Gezi Parkı eylemleriyle ilgili davada yargılanırken tahliye taleplerinin reddedilmesi üzerine Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvuru, 12 Ekim Perşembe günü görüşülecek.
Gezi Parkı eylemleri davasında 18 yıl hapse mahkum edilerek tutuklanan Atalay, son seçimde milletvekili seçilmesine rağmen tahliye edilmedi.
Yargıtay'ın tahliye talebini reddetmesi üzerine Atalay’ın avukatları, Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu. Mahkeme, bugün başvuruyu görüşmek üzere AYM Genel Kurulu'na göndermişti.
Atalay’ın bireysel başvuru dosyasını 12 Ekim Perşembe günü yapacağı toplantıda görüşme kararı aldı.