AYM Başkanı Yargıtay kararının ardından ilk kez konuştu: 'Uzaktan kumandalı yargı olmaz'

Yargıtay'ın, milletvekili Can Atalay hakkında hak ihlali kararı veren Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasından sonra ilk kez konuşan AYM Başkanı Zühtü Arslan, “Uzaktan kumandalı yargı da yargıç da olmaz” dedi.

AYM Başkanı Arslan, Türkiye Adalet Akademisi tarafından düzenlenen “Akademi Söyleşileri” kapsamında hâkim ve savcı adayları ile bir araya geldi. Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda konuşan Arslan, yargı ve hukukun temel fonksiyonunun, bireyin hak ve özgürlüklerini güvence altına almak olduğunu belirtti.

Bütün yargı düzenlerinin ortak paydasının, hukuk devleti olduğunu söyleyen Arslan, adaleti tesis etmeyen devletlerin uzun süre var olamayacağını, "her şeyi yerli yerine koymak suretiyle adaleti tecelli ettirmenin hakim ve savcıların görevi olduğunu" aktardı.

Hakim ve savcı adaylarına mesleki anlamda tavsiyelerde bulunan Arslan, "vicdanın esaret, aklın ise vesayet kabul etmeyeceğini" belirterek, "Uzaktan kumandalı yargı da yargıç da olmaz" dedi.

Ne olmuştu?

Can Atalay, Gezi Parkı davasında 18 yıl hapse mahkum edildikten sonra 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde TİP'ten milletvekili seçilmişti. Atalay'ın, "milletvekili seçilmesi nedeniyle hakkındaki yargılamanın durması ve tahliye edilmesi" talebiyle yaptığı başvuru, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nce reddedilmişti. Milletvekili seçilerek yasama dokunulmazlığı kazandığı gerekçesiyle yargılamada durma kararı verilmesi talebinin reddedilerek yargılamaya devam edilmesi nedeniyle "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma" hakkının, tahliye talebinin reddedilmesi nedeniyle de "kişi hürriyeti ve güvenliği" hakkının ihlal edildiği belirtilerek Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapılmıştı.

Sürecin devam ettiği sırada Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Can Atalay'a verilen 18 yıl hapis cezasını onamıştı. AYM de başvuruyu kabul ederek oy çokluğuyla 25 Ekim'de Can Atalay'ın "seçilme hakkı" ile "kişi hürriyeti ve güvenliği" haklarının ihlal edildiğine hükmetmişti. AYM'nin kısa kararı Gezi davasına bakan ve hükmü veren İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti.

Atalay için “hak ihlali” kararı vererek, tahliyesinin gerektiğine hükmeden AYM kararını değerlendiren Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Atalay’ın tahliyesini reddederken, hak ihlali kararı veren AYM üyelerinin yetkilerini aştığını belirtti ve AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunma kararı aldı.