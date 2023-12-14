AYM Can Atalay'ın başvurusunu 21 Aralık'ta görüşecek

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, daha önce verilen hak ihlali kararına rağmen tahliye edilmeyen TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın bireysel başvurusunu görüşeceği tarihi duyurdu.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, TİP'ten milletvekili seçilen Gezi Parkı davasından hükümlü Can Atalay hakkındaki ihlal kararına uyulmaması nedeniyle yapılan ikinci başvuruyu, 21 Aralık'taki Genel Kurul gündeminde görüşerek karara bağlayacak.

Ne olmuştu?

Atalay'ın avukatları, Gezi Parkı davası kapsamında 18 yıl hapse mahkum edilen Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi’nin verdiği ihlal kararına uyulmaması nedeniyle ikinci kez başvuruda bulunmuştu.Başvuruda, "Anayasa Mahkemesi’nin ihlal kararının gereğinin yerine getirilmemesi nedeniyle seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının, mahkumiyet hükmünün infazına devam edilmesi nedeniyle de kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği" vurgulanmıştı.

Başvuruyu dünkü Genel Kurul gündemine alan Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, Anayasa Mahkemesi İç Tüzüğü'nün 28'inci maddesi uyarınca, başvurunun karara bağlanmak üzere Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'na sevkine oy birliğiyle karar vermişti.