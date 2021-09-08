AYM Başkanı Arslan'ın gelini 7 günde Meclis'te hukuk müşaviri oldu

4 Eylül’de Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’ın oğlu Abdullah Enes ile evlenen Elif Burcu Kaya’nın düğünden kısa bir süre önce TBMM’de işe alındığı ortaya çıktı.

Kaya, 20 Ağustos tarihinde personel olarak alındığı TBMM’de 7 gün sonra hukuk müşavirliği görevine atandı.

Yeniçağ'da yer alan habere göre, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın oğlu Abdullah Enes ile Elif Burcu Kaya’nın geçtiğimiz günlerde, Ankara'da düzenlenen düğününe AYM üyelerinin yanı sıra yargı camiasından çok sayıda önemli isim katılmıştı.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın kıydığı nikahta, çiftin şahitliğini TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, AKP Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, eski TBMM Başkanvekili ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyesi Ayşe Nur Bahçekapılı, eski Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez yapmıştı.