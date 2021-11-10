Aylık liseli dergisi Solcu'nun Kasım sayısı çıktı

Solcu Liseliler'in aylık dergisi Solcu'nun Kasım sayısı 'Sosyalist Bir Cumhuriyeti Kazanabiliriz' manşetiyle çıktı.

Haber Merkezi

Solcu Liseliler'in dergisi Solcu'nun Kasım sayısı "Sosyalist Bir Cumhuriyeti Kazanabiliriz" başlığıyla yayımlandı.

Derginin bu ayki sayısında yer alan başlıklar şöyle:

  • Lise Meseleleri
  • Neden Solcu Liseliler'e Katılmalısın?
  • Ekim Devrimi'nin Güncelliği ve Sosyalist Geleceğimiz 
  • 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü 
  • FİDEL: Ekim Devrimi Olmasaydı Sömürgeciliğin Sonu Mümkün Olmazdı 
  • Ne İzleyelim 
  • Ne Okuyalım
  • Solcu'dan Duyurular 

Solcu Bülteni'ne nasıl ulaşılabilir? 

Türkiye Komünist Partisi'nin il ve ilçe binalarından, semt ve işçi evlerinden Solcu Bülteni’ne ulaşılabiliyor. 

Solcu Liseliler’e sosyal medya hesaplarından da ulaşılabilir: 

https://www.instagram.com/liseliler.solcu/
https://www.facebook.com/liselilersolcu/
https://twitter.com/LiselilerSolcu
WhatsApp: 0543 481 4831

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