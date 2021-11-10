Aylık liseli dergisi Solcu'nun Kasım sayısı çıktı

Solcu Liseliler'in dergisi Solcu'nun Kasım sayısı "Sosyalist Bir Cumhuriyeti Kazanabiliriz" başlığıyla yayımlandı.
Derginin bu ayki sayısında yer alan başlıklar şöyle:
- Lise Meseleleri
- Neden Solcu Liseliler'e Katılmalısın?
- Ekim Devrimi'nin Güncelliği ve Sosyalist Geleceğimiz
- 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü
- FİDEL: Ekim Devrimi Olmasaydı Sömürgeciliğin Sonu Mümkün Olmazdı
- Ne İzleyelim
- Ne Okuyalım
- Solcu'dan Duyurular
Solcu Bülteni'ne nasıl ulaşılabilir?
Türkiye Komünist Partisi'nin il ve ilçe binalarından, semt ve işçi evlerinden Solcu Bülteni’ne ulaşılabiliyor.
Solcu Liseliler’e sosyal medya hesaplarından da ulaşılabilir:
https://www.instagram.com/liseliler.solcu/
https://www.facebook.com/liselilersolcu/
https://twitter.com/LiselilerSolcu
WhatsApp: 0543 481 4831