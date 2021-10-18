Aylık liseli dergisi Solcu'nun Ekim sayısı çıktı: Kazanabiliriz

Solcu Liseliler'in dergisi Solcu'nun Ekim sayısı "Kazanabiliriz" başlığıyla yayımlandı.

Dergide "İçinde bulunduğumuz bu düzen bizlerin hayatında bunca soruna neden olurken bir yandan da 'bireysel kurtuluş' hikayeleri anlatmaya devam ediyor. Bizler ise yaşadığımız tüm bu sorunların karşısında şimdi okullarımızda yeniden bir aradayız, dünyadaki ve memleketimizdeki yaşanan tüm sorunlara karşılaşırken, bir yandan da böyle gelmiş böyle gider diyorlar fakat başka türlüsü mümkün! Boyun eğmiyoruz, KAZANABİLİRİZ demek için tüm sıra arkadaşlarımızla yan yana geliyoruz" deniliyor.

Solcu Liseliler eğitim haklarının 1,5 yıl gasp edilmesinden sonra aydınlık bir ülke talepleriyle Ekim ayı boyunca da yan yana gelmeye devam ediyor.

Solcu Dergisi'ne nasıl ulaşılabilir?

Türkiye Komünist Partisi'nin il ve ilçe binalarından, semt ve işçi evlerinden Solcu Dergisi’ne ulaşılabiliyor.

Solcu Liseliler sıra arkadaşlarını Ekim ayı boyunca gerçekleştirecekleri "Laik ve Bilimsel Bir Eğitim Kazanabiliriz" buluşmalarına katılmaya çağırıyor.

Solcu Bülteni'ne nasıl ulaşılabilir?

Türkiye Komünist Partisi'nin il ve ilçe binalarından, semt ve işçi evlerinden Solcu Bülteni’ne ulaşılabiliyor.

Solcu Liseliler’e sosyal medya hesaplarından da ulaşılabilir:

https://www.instagram.com/liseliler.solcu/

https://www.facebook.com/liselilersolcu/

https://twitter.com/LiselilerSolcu

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