Aylık liseli dergisi Solcu'nun Aralık sayısı çıktı

Solcu Liseliler'in dergisi Solcu'nun Aralık sayısı "Hayat Pahalılığına, Fahiş Zamlara, Geleceğimizi Çalanlara Karşı Ayağa Kalkıyoruz" başlığıyla yayımlandı.
Derginin bu ayki sayısında yer alan başlıklar şöyle:
- Liselerde Gündem
- Patronlara Soruyoruz: Nereden Geliyor Bu Değirmenin Suyu?
- Yoksulluktan Gençliğe Kalan: Gençliğimizi ve Yaşamımızı Nasıl Kazanabiliriz?
- Sokak Röportajları Bize Ne Anlatıyor?
- 2022'ye Girerken
- Ne Okuyalım, Ne İzleyelim?
Solcu Bülteni'ne nasıl ulaşılabilir?
Türkiye Komünist Partisi'nin il ve ilçe binalarından, semt ve işçi evlerinden Solcu'ya ulaşılabiliyor.
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Solcu Dergisi'nin Aralık sayısının kapağı