Aylık liseli dergisi Solcu'nun Aralık sayısı çıktı

Solcu Liseliler'in aylık dergisi Solcu'nun Aralık sayısı 'Hayat Pahalılığına, Fahiş Zamlara, Geleceğimizi Çalanlara Karşı Ayağa Kalkıyoruz' manşetiyle çıktı.

Haber Merkezi

Solcu Liseliler'in dergisi Solcu'nun Aralık sayısı "Hayat Pahalılığına, Fahiş Zamlara, Geleceğimizi Çalanlara Karşı Ayağa Kalkıyoruz" başlığıyla yayımlandı.

Derginin bu ayki sayısında yer alan başlıklar şöyle:

  • Liselerde Gündem
  • Patronlara Soruyoruz: Nereden Geliyor Bu Değirmenin Suyu?
  • Yoksulluktan Gençliğe Kalan: Gençliğimizi ve Yaşamımızı Nasıl Kazanabiliriz?
  • Sokak Röportajları Bize Ne Anlatıyor?
  • 2022'ye Girerken
  • Ne Okuyalım, Ne İzleyelim?

Solcu Bülteni'ne nasıl ulaşılabilir? 

Türkiye Komünist Partisi'nin il ve ilçe binalarından, semt ve işçi evlerinden Solcu'ya ulaşılabiliyor. 

Solcu Liseliler’e sosyal medya hesaplarından da ulaşılabilir: 

https://www.instagram.com/liseliler.solcu/
https://www.facebook.com/liselilersolcu/
https://twitter.com/LiselilerSolcu
WhatsApp: 0543 481 4831

Solcu Dergisi'nin Aralık sayısının kapağı

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