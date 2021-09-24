'Aylık bin liraya iki yıldır kiraya veremediğimiz daireleri şimdi rahatlıkla 2 bin liraya veriyoruz'

Kira krizinin nasıl bir fırsata dönüştürüldüğünü ortaya koyan yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Adana Emlakçılar Odası Başkanı Ülkü Uçar, aylık bin lira karşılığında kiraya veremedikleri için 2 yıl boş kalan evlerin şu an 2 bin liraya rahatlıkla verildiğini söyledi.

DHA'nın haberine göre, kiralık evlerin karaborsaya düştüğünü anlatan Uçar, “Bugün bir ev ilanı alsak, eve daha afiş asmadan hemen kiraya veriyoruz. Öğrencilerin yanı sıra, tayinle kente gelen çalışanların da yoğun ilgisi var. Öğrencilerin oturacağı eşyasız 1+1 evler bin 500 lira, eşyalı olanlar ise 2 bin 500 liraya kadar çıkıyor. Birkaç arkadaş birleşerek 2+1, 3+1 dairelere daha çok rağbet gösteriyorlar. Onların da kiraları 2-3 bin lira arasında oluyor. Eğer site tarzı bir yerde ev tutacak olurlarsa onların fiyatı da 4-5 bin liraya kadar yükseliyor. Ancak buna rağmen kiralık ev bulabilirse çok şanslılar. Adana'da 2 büyük üniversite var. Binlerce öğrenci geldi. Devlet yurtları da özel yurtlar da yetersiz. Sanıyorum yalnızca yüzde 10'u yurtlarda kalıyordur" dedi.