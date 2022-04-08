Aylar önce 'mitinglere başlıyoruz' denilmişti: CHP'nin miting kararı belli oldu

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında patlayan döviz krizi sonrası TKP'nin çağrısıyla başlayan sokak eylemleri bir anda ülkenin birçok noktasına yayılmıştı. Yurttaşların hayat pahalılığına karşı sokağa çıkması sonrası CHP'den de miting kararı gelmiş, ilk mitingin Mersin'de yapılacağı ilan edilmişti.

Kılıçdaroğlu'nun bu kararının ardından o dönemde BBC Türkçe'de yer alan bir haberde, CHP'nin miting kararı almasının gerekçesi olarak "CHP'nin kontrolü dışında" başlayan sokak eylemleri gösterilmiş, bu enerjinin CHP tarafından miting meydanlarına kanalize edilmesinin parti içinde konuşulduğu ifade edilmişti.

Bu kararın ardından söz konusu mitinglerin ilki Mersin'de yapılmış, bir sonraki mitingin Kocaeli'de olacağı öne sürülmüş ve diğer kentlere yayılarak devam edeceği dile getirilmişti. Ancak Mersin'den sonra CHP'den tek bir miting kararı daha gelmemişti.

Bugün konuya ilişkin Cumhuriyet'te yer alan haberde, CHP'nin artık seçim sürecine kadar miting yapmama kararı aldığı belirtildi. Haberde, "Millet İttifakı, bu mitinglerin ara ara yapılacağını açıklasa da altı muhalefet partisi liderinin bir araya gelmesi, partiler arası görüşmelerin sıklaşması gibi gerekçelerle artık mitinglere devam edilmeyeceği öğrenildi" denildi.

Kılıçdaroğlu'ndan açıklama

Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet'te yayımlanan haberin ardından bugün Et ve Süt Kurumu önünde yaptığı açıklamada, bayram sonrasında "Millet'in Sesi Mitingleri"ne başlayacaklarını söyledi.