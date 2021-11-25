CHP mitinglere niye başlıyor: Sokak eylemleri ayrıntısı...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu birkaç gündür yaptığı açıklamalarda iktidarı erken seçime zorlamak için elinden geleni yapacağını söylüyor. Dünse sosyal medyadan yaptığı duyuruda meydanlara çıkarak mitinglere başlayacaklarını açıkladı. İlk miting 4 Aralık'ta Mersin'de olacak. Bu CHP'nin artık seçim çalışmalarına başladığının işareti olarak görülüyor.

Salı günü yaşanan döviz şokunun ardından başlayan eylemler hakkında iktidar cephesinden olduğu kadar muhalefet ortaklarından da olumsuz mesajlar gelmişti. AKP'nin işine yarayacağı yorumlarıyla sokaktan uzak durulması gerektiğini belirten muhalefet yorumcuları pozisyonunu almışken gelen Kılıçdaroğlu'nun miting açıklamasının arkasında, CHP'nin sokak korkusunun yattığı belirtildi.

Bugün BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın CHP kulislerine dayanarak yaptığı haber bu yorumu doğruladı. Sayın'ın haberine göre CHP'nin "erken seçime çağrı" mitingi kararı alınmasında Salı günkü döviz krizinin ardından Ankara ve İstanbul'da başta TKP'nin yaptığı çağrılar sonucunda olanlar olmak üzere "sokak eylemlerinin olası sonuçlarından duyulan kaygılar" rol oynadı.

Sayın'ın haberinde şu ifadelere yer verildi:

Kriz derinleştikçe bu eylemlerin artabileceği ve kontrolden çıkabileceği gibi, provokasyonlara açık bir ortama da dönüşebileceği, yaşanacak bir kaos ortamını iktidarın kendi lehine kullanmaya çalışacağı görüşü dile getirildi. Bu çerçevede yurttaşlara seslerini duyurmak için siyasi partiler tarafından bir kanal açılması gerektiği belirtilerek, "Bunun anayasal çerçevesi de siyasi partilerin miting yapmasıdır" görüşü benimsendi.

İlk mitingi Mersin'de yapacağını sosyal medya hesabından da duyuran CHP lideri, "Anayasamızın bize tanıdığı hakları kullanarak, milletimizin sesini dinlemek üzere, 'Haydi Meydana' diyorum. İlk mitingimiz Mersin'de" dedi.