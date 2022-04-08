'Muhalefet'in yeni oyuncağı 'AKP'ye yarar' söylemi: 5 maddede AKP'nin ekmeğine yağ sürmek...

Türkiye'de milyonlarca emekçinin açlık sınırının altında bir gelirle hayatta kalmaya çalıştığı tabloya karşı isyan eden, sokağa çıkanları hedef alanların cephesi genişledi. Önceden AKP merkezli olan bu cepheye şimdi de 6'lı muhalefetin korosu eklendi: "Sandığı bekleyin", "aman AKP'nin ekmeğine yağ sürmeyin" denilerek çıkılan yolda giderek AKP'ye benzeyen bir tarz ağırlık kazandı.

AKP'ye yararcı bu koroya göre, Kılıçdaroğlu, Akşener, Davutoğlu, Babacan, Karamollaoğlu ve Gültekin Uysal'dan oluşan 6'lı muhalefet zaten 2023 Haziranı'nda iktirada gelecekti, sokağa çıkıp hakkını aramaya gerek yoktu.

Muhalefet korosu son seferinde, İBB'nin suya ve ulaşıma yaptığı zamlara tepki gösterip sokağa çıkanları eleştirdi. Kimileri işi ifrada vardırıp "İktidarı da protesto edin sıkıysa" dediler. Oysa zaten ülkede zamlara enflasyona karşı çok sayıda sokak eylemi yapılmış, aynı isimler o günler de protesto edenleri "AKP'nin ekmeğine yağ sürüyorsunuz" diyerek eleştirmişti.

İşte 5 maddede "AKP'nin ekmeğine yağ sürersiniz" listesi:

Fatura soygununa karşı çıkmayın, AKP'nin ekmeğine yağ sürersiniz: Kasım ayında kur krizi sonrası TKP'nin çağrısıyla ülkenin birçok kentinde fatura soyguna karşı eylemler başlamış, daha sonra bu eylemler ülkenin birçok yerine yayılmıştı. Bu sırasında 6'lı muhalefetin kamuoyu önündeki yüzleri devreye girmiş, soyguna karşı sokağa çıkan yurttaşları "sokağa çıkarak AKP'nin ekmeğine yağ sürüyorsunuz" diyerek hedef almıştı. CHP bu sokak eylemlerinin önünü kesmek için "hayat pahalılığına karşı mitingler" başlatacağını söylemiş, sadece Mersin'de bir miting yaptıktan sonra gerisini getirmemişti. Aynı eylemler AKP iktidarı tarafından da hedef tahtasına konulmuştu.

Neden İBB zammına tepki gösteriyorsunuz, AKP'nin ekmeğine yağ sürüyorsunuz: İBB'nin ulaşım ve suya yaptığı zamma tepki gösteren, bunların temel yurttaşlık hakkı olduğunu söyleyenler, tıpkı elektrik, doğalgaz ve hayat pahalılığına karşı sokağa çıktıkları gibi, yine sokağa çıktıklar. Bu kez de yine aynı koro tarafından hedef alındılar. Hem AKP zamlarına karşı neden sokağa çıkmadınız diyerek yalana başvurdular hem de AKP tezleriyle yapılan fahiş zamları savundular.

Gericiliğe karşı çıkmayın, AKP'nin ekmeğine yağ sürersiniz: Tarikat yurtlarında ölen, istismara uğrayan çocuklar için sokağa çıkıp "tarikat yurtları kapatılsın" diyenlere karşı da aynı koro sosyal medya üzerinden devreye girmiş ve "gericilik demeyin, tarikatlar kapatılsın demeyin AKP'nin ekmeğine yağ sürüyorsunuz" iddiasında bulunmuştu.

Davutoğlu'nu Babacan'ı hedef almayın, AKP'nin ekmeğine yağ sürersiniz: Aynı koro Millet İttifakı'nın tamamı sağcılardan ve AKP eskilerinden oluşan tablosunu, hatta bu tablonun bakanlar listesi olarak önümüzdeki dönemde görev yapacağı haberlerinin eleştirilmesini de hedef alıyor. Bu koroya göre Davutoğlu ve Babacan Millet İttifakı'nın iktidara gelmesinde kilit rol oynayacak önemli aktörler. Muhalefete göre bu isimlerin AKP iktidarının halk düşmanı politikalarının en önemli aktörlerinden olmaları, hatta o dönem savundukları modeli aynen savunmaya devam etmeleri bir problem değil, bu isimlerin eleştirilmesi problem. "AKP'nin ilk dönemleri çok iyiydi, o günlere dönmek gerekir" diyen isimleri eleştirmek, bu koroya göre AKP'nin ekmeğine yağ sürmek anlamına geliyor.

Sağcı adaya oy vermem diyen AKP'nin ekmeğine yağ sürer: Akşener, Davutoğlu, Gül, Babacan gibi isimlerin adı zaman zaman aday olarak gündeme gelirken, aynı koroya göre Millet İttifakı'nın adayı kim olursa olsun koşulsuz şartsız desteklenmeli, bu isimler eleştirilmemeli. Meral Akşener'in başbakan olması sineye çekilmeli. Koroya göre bu isimleri eleştiren AKP'nin ekmeğine yağ sürüyor, hatta yağ da sürmüyor, direkt AKP'li oluyor.