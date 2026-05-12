  • soltv-logosoltv-light-logo
  • soltv-logosoltv-dark-logo
  • soltv-logosoltv-dark-logo
  • gelenek-logo

Home

soL Haber'de reklam yok, sadece haber var. Bunu birlikte sürdürüyoruz. Abone olarak desteğinizi gösterin.

ABONE OL

Yükleniyor...

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasını yürüten polislerin 'FETÖ'ye yardım' davasında karar: Serkan Dinçer'e adli kontrolle tahliye

Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında bilgi ve belge sızdırıldığı iddiasıyla yargılanan eski emniyet yöneticileri ve polis memurlarının davasında mahkeme, tutuklu sanık Serkan Dinçer’e “örgüt üyeliği” suçundan 6 yıl 10 ay hapis cezası verip tahliyesine hükmederken, diğer sanıkların beraatine karar verdi.

Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 12.05.2026 , 16:54

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.

Ayhan Bora Kaplan (ABK) Suç Örgütü'ne yönelik soruşturma aşamasında görev alan ve "FETÖ" firarisi Cevheri Güven’e soruşturma hakkında bilgi ve belge sızdırmaktan yargılanan eski Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, eski KOM Şube Müdürü Kerem Gökay Öner, eski KOM Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan ve polis memuru Serkan Dinçer'in davasında karar açıklandı.

Cumhuriyet'ten Aytunç Ürkmez'in haberine göre, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi; tutuklu sanık Dinçer'e "FETÖ/PYD" yönünden "örgüt üyeliği" suçundan 6 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmasına; ancak tutukluluk süreci göz önüne alındığında yurt dışı ve il dışı adli kontrolle tahliyesine, diğer sanıkların ise beraatine karar verdi.

 

İLGİLİ HABER

Ayhan Bora Kaplan davası: '15 Temmuz’da silahları Milli İstihbarat’tan aldık'

Haber Merkezi

soL YZ Beta, soL’un geliştirdiği ve soL arşiviyle çalışan bir yapay zeka robotudur. Kullanımı, soL abonelerine açıktır.