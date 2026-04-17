Ayhan Bora Kaplan davası: '15 Temmuz’da silahları Milli İstihbarat’tan aldık'

"Ayhan Bora Kaplan suç örgütü" adı verilen soruşturma sonucu 17’si tutuklu 61 sanığa verilen bir kısım cezaların istinafta bozulmasının ardından operasyonu düzenleyen polisler, Kaplan’ın avukatları ve M7 kod adlı gizli tanık Serdar Sertçelik’in bulunduğu dosyalar birleştirilmişti. 76 sanıklı dosyaya ilişkin açılan davanın ilk duruşmasının dokuzuncu celsesi görüldü.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Sincan Cezaevi Kampüsü’nde görülen duruşmada, Ayhan Bora Kaplan’ın da aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar hazır edildi.

Duruşma sanık Muhammed Kaplan’ın savunmasıyla başladı.

ANKA'nın haberine göre, Kaplan, “Murat Çelik Müdür, ‘Sana söz veriyorum ifadeni ver, sabah evinde olacaksın’ dedi” şeklinde konuştu. Kaplan, savunmasında "15 Temmuz’da silahları Milli İstihbarat’tan aldıklarını" söyledi:

Bana Metehan İlkyaz, ‘Muhammed, 15 Temmuz’da silahları nereden aldınız?’ diye sordu. Ben de ‘Milli İstihbarat’tan aldık’ dedim. Sonra biri içeri girdi sinkaflı küfür etti. İçeri soktular ve bana ‘bu ifadeyi vereceksin ve işine gücüne bakacaksın sonra’ dediler. Bir okudum ifadeyi tüm Ankara’yı yakmışlar. Sonra ben ‘bu ifadeyi imzalamayacağım’ dedim. ‘Mahfuz’u, Erkan’ı söyle yeter senden başka bir şey istemiyoruz’ dediler. Sonra Murat Müdür’ün odasına götürdüler beni. O da bana ‘sana söz veriyorum ifadeni ver, sabah evinde olacaksın. Tutuklamama sözü veriyorum’ dedi.

'Sana örgüt üyeliğinden ceza aldırırız dediler'

"Beni Nurullah Özgür Kopuk ile görüştürdüler. Araştırılsın HTS’si o gün o da Emniyet’teydi. Bana ‘sen bu ifadeyi vermezsen hayatın mahvolur’ dedi. Kalıplı olan polis bana ‘sen Erkan Doğan’dan ceza almazsın ama örgüt üyeliğinden ceza aldırırız sana’ dediler" ifadelerini kullanan Kaplan, "Mahfuz Tatar olayının Bora Kaplan’a yıkılmak istenen bir cinayet olduğunu" öne sürdü.

"Bizi sahte HTS kayıtlarıyla tutukladılar ve sahte gizli tanık beyanıyla da bana ceza verdiler. Başkanım bizi bunlardan kurtarın. Ben üç senedir haksız yere cezaevinde, 6 adımlık koğuşta yatıyorum" dedi.

Savunma yapan diğer bir sanık Fethi Koyuncu ise "Ben başkasının işlediği suçun cezasını çekiyorum. Hiçbir olayın içinde yokum ben. Gizli tanık olmasa ben yokum hiç. Beraatimi talep ediyorum" şeklinde konuştu.

'Veysel Kaçmaz, Ahmet Yıkılmaz ve Yüksel Kocaman’ın tanık olarak buraya getirtilmesini istiyorum'

Duruşmada savunma yapan sanık Furkan Anıl Bahar, "Ben örgüte üye olsam neden lisansımı bitireyim ardından yüksek lisansa başvurayım. Beraatimi talep ediyorum. Duruşmalardan da vareste tutulmak istiyorum" beyanında bulundu. Sanık Ali Dönmez, “Ben valelik yaptım. 4-5 ay valelik yaptım sonucunda 9 ay tutuklu kaldım. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Sanık Doğuşcan Uğurlu’nun avukatı Hatice Taştan ise savunmasında, "Her gün bir başka şey çıkıyor. Veysel Kaçmaz, Ahmet Yıkılmaz ve Yüksel Kocaman’ın buraya getirtilmesini istiyorum tanık olarak. Bizler onlara soru sormalıyız. Bu kirlilik, bu çürümüşlük başka türlü düzelmez. Bu salona gelen herkesin amacı adil yargılanma hakkı" şeklinde konuştu.

Yüksel Kocaman kimdi?

Yüksel Kocaman, davada eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay üyesi. MASAK raporu ve emniyet tutanaklarına göre, Kocaman’ın kullandığı aracın bedelinin Ayhan Bora Kaplan’ın asistanının hesabından "araç bedeli" açıklamasıyla gönderildiği yani Yargıtay üyesinin otomobil parasını suç örgütü liderine ödettiği öne sürülmüştü.

Yüksel Kocaman hakkındaki iddialar yalnızca araç ödemesiyle sınırlı değil. Daha önce dosyaya giren MASAK raporlarında, davanın sanıklarından Kürşad Tan Hakbilir’in Kocaman’a "kira" adı altında ödemeler gönderdiği bilgisi yer almıştı. Ayrıca Kaplan’ın, Kocaman’ın Gölbaşı’ndaki lüks villasının mobilya masraflarını karşıladığı ve Ankara Başsavcısı olduğu dönemde Kaplan hakkındaki birçok soruşturma dosyasının kapatılmasını sağladığı öne sürülmüştü.

Kocaman'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcısı olduğu ve 1. sınıf hakim-savcı maaşının yaklaşık 15 bin lira seviyesinde seyrettiği dönemde gerçekleştirdiği bu harcamalar ile 2020 yılında helikopterle gittiği geceliği 9 bin liralık tatil harcamaları da daha önce kamuoyunda tartışma konusu olmuştu.