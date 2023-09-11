'Ayhan Bora Kaplan' operasyonu genişledi: 2. sınıf Emniyet Müdürü gözaltına alındı

Ayhan Bora Kaplan’ın Ankara Esenboğa Havalimanı girişinde gözaltına alınmasının ardından genişletilen soruşturmada 2. sınıf Emniyet Müdürü N.A.Ç’nin de gözaltına alındığı ortaya çıktı.

T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre; 2. Sınıf Emniyet Müdürü N.A.Ç’nin yanı sıra baş komiserlikten ayrılarak avukatlık yapmaya başladığı öğrenilen U.K. isimli eski polisin de gözaltında olduğu öğrenildi. Soruşturmada şu ana kadar gözaltına alınanların sayısı ise 29 oldu.

'Şikayetçileri vazgeçirmekle' suçlanıyorlar

Ankara’da Ayhan Bora Kaplan’ın liderliğini yaptığı öne sürülen çeteye ilişkin soruşturma Emniyet’e uzandı. Edinilen bilgiye göre; Kaplan ile birlikte 4 kişinin 7 Eylül akşamı gözaltına alınmasının ardından genişletilen operasyona kritik bir isim daha eklendi.

Son kararname ile Polis Akademisine atanan 2. Sınıf Emniyet Müdürü N.A.Ç, çete ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. N.A.Ç’nin yanı sıra bir dönem Çankaya Emniyet Müdürlüğünde Başkomiserlik yapan ve sonrasında meslekten ayrılarak avukatlık yapmaya devam eden U.K isimli eski polis de gözaltına alınanlardan biri oldu.

Her iki ismin de çete hakkında yapılan başvuruları, şikayetçileri vazgeçirerek önledikleri gerekçesiyle gözaltına alındıkları öğrenildi.

Avukatların ofisinde arama

Öte yandan soruşturma kapsamında Kaplan’ın iki avukatının ofisinde de arama yapıldığı, avukatlardan birinin gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldığı ifade ediliyor.

Soruşturmada şu ana kadar gözaltına alınanların sayısının ise 29 olduğu belirtiliyor.