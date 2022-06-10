Aydos Ormanı'nda talan sürüyor: Yurttaşlar iş makinelerini durdurdu

İstanbul’un akciğerleri olarak bilinen Aydos Ormanı’na AKP’li Sancaktepe Belediyesi tarafından yapılmak istenen "Millet Bahçesi", hem bölgede yaşayan yurttaşların hem de siyasi partilerin tepkileriyle karşılaştı.

Türkiye Ormancılar Derneği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 20 Eylül 2021 tarihinde ihale ettiği projenin iptali için dava açtı. Çalışmaların dava sonuçlanan kadar durması gerekirken, iş makineleri bölgedeki ağaç kesimini sürdürdü.

Makineleri durdurdular

Yargı kararı beklenmeden devam eden çalışmaları durdurmak içinse dün yurttaşlar harekete geçti. Bölgedeki talana tepki gösterenler çalışmaları durdurdu. Aydos Savunması da kesim işlemi yeniden başlamasın diye nöbet tutmaya başladıklarını bildirdi.

Aydos Ormanı Savunması sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Aydos ormanını talan etmenize izin vermiyoruz. Yeter. Orman içindeki, Çalışmayı şimdilik durdurduk” denildi.

Ağaç kesimi tam gaz sürüyor

Ancak iş makineleri bugün de çalışmaya devam etti. Bölgeye giden yurttaşlar bugün de çalışmaları durdurdu.

Türkiye Komünist Partisi Kartal İlçe Örgütü heyeti de bugün iş makinelerini durdurmak için bölgeye gitti. Konuya ilişkin açıklama yapan TKP Kartal İlçe Yönetim Kurulu üyesi Aydın Can, Çekmeköy ve Okmeydanı’nda yaşananları hatırlatarak şöyle konuştu:

"İktidarın Türkiye’nin her yerinde yürüttüğü talan faaliyetlerinden biriyle karşı karşıyayız. Yine AKP’li Çekmeköy Belediyesi, bir mahallenin tek deprem toplanma alanını yıkmaya çalışıyor. Okmeydanı’nda yaşananları hepimiz görüyoruz. Burada da durum hiç farklı değil. Yaşam alanlarımız AKP tarafından betonlaştırılırken, bir avuç patron ceplerini doldurmanın hesabını yapıyor. Ama unuttukları bir şey var, o da biziz; halk. İş makinelerinin çalışmasına bugün de izin vermedik, yarın da izin vermeyeceğiz."