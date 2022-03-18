Millet bahçesi için Aydos Ormanları’nda ağaç katliamı

İstanbul Kartal'da bulunan ve kentin en önemli yeşil alanlarından olan Aydos Ormanları’nda millet bahçesi için ağaç kesimi başladı.

Birgün gazetesinde yer alan habere göre, dozerin ağaç ve fidanları kökünden söktüğünü gören ve görüntüleyen bölge halkından Gönül Gümüşoğlu Özer, “Bizler mahalle sakini olarak Aydos Ormanı’nın doğal haliyle kalmasını istiyoruz. Ormanı bahçeye çevirmek ne demektir? Üstelik 2010 yılında sit alanı ilan edilmiş bir bölge. Bu ormanda onlarca çeşit endemik bitki çeşitliliği yanı sıra mantar zenginliği var. Balıkçıl kuşlarının konakladığı bir göl” dedi.

Özer, "Proje iptal edilerek, Aydos Ormanı muhafaza ormanı ilan edilmeli, koruma altına alınmalıdır. Piknik alanlarının yarattığı çöp kaynaklı kirliliğinin önüne geçilerek orman ekosisteminin daha fazla zarar görmesi engellenmelidir" şeklinde konuştu.