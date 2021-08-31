'Aydınlığın, erdemin, ustalığın, boyun eğmeyenlerin başı sağ olsun!'

Şair ve yazar Nihat Behram, 'Aydınlığın/aydınların, erdemin/yeteneğin, onurun/ustalığın, boyun eğmeyenlerin başı sağ olsun! Güle güle Ferhan Şensoy' diye yazdı.

Haber Merkezi

Şair ve yazar Nihat Behram, yaşamını yitiren usta sanatçı Ferhan Şensoy'un ardından sosyal medyadan paylaşım yaptı.

Behram "Yurdun/yurtseverlerin, halkın/halk güçlerinin, sanatın/ruh mimarlarının, aydınlığın/aydınların, erdemin/yeteneğin, onurun/ustalığın, boyun eğmeyenlerin başı sağ olsun! Güle güle Ferhan Şensoy toprağa emanet ol!" diye yazdı.

Nihat Behram'ın paylaşımı şöyle:

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