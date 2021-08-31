'Aydınlığın, erdemin, ustalığın, boyun eğmeyenlerin başı sağ olsun!'

Şair ve yazar Nihat Behram, yaşamını yitiren usta sanatçı Ferhan Şensoy'un ardından sosyal medyadan paylaşım yaptı.
Behram "Yurdun/yurtseverlerin, halkın/halk güçlerinin, sanatın/ruh mimarlarının, aydınlığın/aydınların, erdemin/yeteneğin, onurun/ustalığın, boyun eğmeyenlerin başı sağ olsun! Güle güle Ferhan Şensoy toprağa emanet ol!" diye yazdı.
Nihat Behram'ın paylaşımı şöyle:
Yurdun/yurtseverlerin— Nihat Behram (@nihatbehramoglu) August 31, 2021
halkın/halk güçlerinin
sanatın/ruh mimarlarının
aydınlığın/aydınların
erdemin/yeteneğin
onurun/ustalığın
boyun eğmeyenlerin
başı sağ olsun!
Güle güle
#FerhanŞensoy
toprağa emanet ol! pic.twitter.com/RLjM2wAYfr