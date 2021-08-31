'Halkın sanatçılarının asla diz çöküp boyun eğmeyeceğinin en güzel kanıtıdır'

Ferhan Şensoy, halkın sanatçılarının asla diz çöküp boyun eğmeyeceğinin tarihin sınavından geçmiş en güzel kanıtıdır. Çok fazla değerimizle vedalaştık bu yıl; yerlerini doldurmak için daha fazla çalışma zamanıdır. pic.twitter.com/ED204N8TdY