'Halkın sanatçılarının asla diz çöküp boyun eğmeyeceğinin en güzel kanıtıdır'

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, yaşamını yitiren usta sanatçı Ferhan Şensoy'un ardından yaptığı paylaşımda "Şensoy, halkın sanatçılarının asla diz çöküp boyun eğmeyeceğinin tarihin sınavından geçmiş en güzel kanıtıdır" diye yazdı.
Okuyan şöyle yazdı:
"Ferhan Şensoy, halkın sanatçılarının asla diz çöküp boyun eğmeyeceğinin tarihin sınavından geçmiş en güzel kanıtıdır. Çok fazla değerimizle vedalaştık bu yıl; yerlerini doldurmak için daha fazla çalışma zamanıdır."
Ferhan Şensoy, halkın sanatçılarının asla diz çöküp boyun eğmeyeceğinin tarihin sınavından geçmiş en güzel kanıtıdır. Çok fazla değerimizle vedalaştık bu yıl; yerlerini doldurmak için daha fazla çalışma zamanıdır. pic.twitter.com/ED204N8TdY— Kemal Okuyan (@OkuyanKemal) August 31, 2021