'Aydınlanma İnsanlarımızdan' sergisi İzmir'de açıldı

Sanatçı İrfan Ertel'in Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) 100. yaşına ithafen hazırladığı “100 Yaşa Can Verenlerden…” sergisinin devamı niteliğinde olan "Aydınlanma İnsanlarımızdan" sergisi 24 Eylül'e kadar Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde sergilenecek.

Bugün gerçekleştirilen sergi açılışında konuşan Ertel, resmedilen aydınların genel anlamda toplumun bilinç seviyesini yükseltmeye çalışan ve emekten yana olduklarını belirtti.

Ertel, sözlerinin devamında "Bu insanlarımız iyi ki var, iyi ki büyük özveriler göstererek ve emeklerini sakınmadan aydınlanmaya katkıda bulunmuşlar. Dinci gericilik onca uğraşına ve zaman zaman terör estirerek saldırmasına rağmen by ülkeyi tamamen teslim alamıyorsa, hiç kuşkusuz bunda bu insanlarımızın emeklerinin payı çok büyüktür" dedi.

67 resimden oluşan sergi 1 ay boyunca ziyarete açık olacak.