Aydın'da yolcu treninin çarptığı iki yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Aydın'da demiryolunda yolcu treninin çarptığı 2 yaşındaki Abdülhamit Yıldırım isimli çocuk yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi

Aydın'ın Sultanhisar ilçesindeki demiryolunda yolcu treninin çarptığı 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Eskihisar Mahallesi Hasankahveler mevkisinde demiryolunda 2 yaşındaki Abdülhamit Yıldırım'a, Denizli-İzmir seferini yapan yolcu treni çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yıldırım'ın cesedi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Aydın Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Makinistler U.K. ve H.T'nin ifadelerine başvurulmak için jandarmaya götürüldüğü öğrenildi. (AA)

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