Tarlada çalışan çocuğa yorgun mermi isabet etti

Burdur’da ailesine ait tarlada çalışan 14 yaşındaki çocuğun omzuna yorgun mermi isabet etti.

ANKA'nın edindiği bilgilere göre dün akşam saatlerinde Burdur merkez Kışla Mahallesi Kocaan mevkiinde ailesine ait pancar tarlasında çapa yapan 14 yaşındaki S.G., omzunda acı hissetti. Ailesi kendisini arı soktuğunu söyleyen S.G.’yi önce sağlık ocağına daha sonra da Burdur Devlet Hastanesi’ne götürdü. Hastanede çekilen röntgen filminde S.G.’nin omzunda mermi çekirdeğine rastlandı.

Haber verilmesi üzerine olayın gerçekleştiği tarlaya çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri tarla ve çevresinde inceleme yaparken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

S.G.'nin omzundaki mermi çekirdeği ise yapılan ameliyatla çıkarıldı. S.G.'nin babası Hasan Gültekin, "Bana kızı bir şey soktu dediler. Hastaneye götürdüm orada mermi olduğunu ve yaralandığını öğrendim" diye konuştu.