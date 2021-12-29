Aydın’da iş cinayeti: Üzerine vinç düşen işçi hayatını kaybetti

Olay Efeler ilçesi Dalama Mahallesi’ne bağlı Yeniköy'de meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre bölgedeki aydınlatma direğinin değişimi için çalışma yapıldığı esnada henüz bilinmeyen bir nedenle çekici üzerinde bulunan vinç, Ekrem Yılmaz’ın üzerine düştü. Vinç ile çekici arasında kalan işçi hayatını kaybetti.

Yaşanan olayın ardından vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince vincin altından çıkarılan Yılmaz, hastane morguna kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)