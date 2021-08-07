Aydın'a sıçrayan yangın nedeniyle Çine'de 6 mahalle boşaltıldı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılarak dün saat 17.00 sıralarında Gökbel Dağı eteklerini aştı.

Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Akçaova Mahallesi'ne doğru hızla ilerleyan yangın kontrol altına alınamayınca azı mahalleler boşaltıldı.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, tedbir amaçlı 6 mahallenin belirli bölümleri için tahliye kararı alındığını duyurdu. Şimdiye kadar Yatağan bölgesi de dahil olmak üzere en az 500 hektarlık bir alanın zarar gördüğünü değerlendiriliyor.

Yangına müdahale sürüyor.