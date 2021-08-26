Türkiye Komünist Partisi Merkez Konsey üyesi Aydemir Güler bu akşam 21.00'de Tele1 TV'de Gökhan Kazbek'in sunduğu Türkiye'nin Geleceği programına konuk oluyor.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Aydemir Güler Tele1'de Türkiye'nin Geleceği programına konuk olacak
TKP Merkez Konsey üyesi Aydemir Güler, bu akşam 21.00'de Tele1'e konuk olacak.
Haber Merkezi
Türkiye Komünist Partisi Merkez Konsey üyesi Aydemir Güler bu akşam 21.00'de Tele1 TV'de Gökhan Kazbek'in sunduğu Türkiye'nin Geleceği programına konuk oluyor.