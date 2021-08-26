Aydemir Güler Tele1'de Türkiye'nin Geleceği programına konuk olacak

TKP Merkez Konsey üyesi Aydemir Güler, bu akşam 21.00'de Tele1'e konuk olacak.

Haber Merkezi

Türkiye Komünist Partisi Merkez Konsey üyesi Aydemir Güler bu akşam 21.00'de Tele1 TV'de Gökhan Kazbek'in sunduğu Türkiye'nin Geleceği programına konuk oluyor.

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