Ayasofya önündeki videosu tartışma yaratan Yunan turiste Türkiye'ye giriş yasağı

İstanbul'da AKP iktidarınca 2020'de müze statüsünden camiye dönüştürülen Ayasofya önünde bir Yunan turistin ülkesinin bayrağını açarak çektiği video sosyal medyada tartışmaya yol açtı.

Sözkonusu turistin videoda "Bizans burada vardı ve var olacak. Geri döneceğimiz ümidiyle yaşıyoruz. (Ayasofya) Bir gün gerçek sahibine dönecek" dediği görüldü.

AA'nın haberine göre İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri videoyu çeken kişinin Yunanistan vatandaşı Mike Kondylas olduğunu belirledi.

Yapılan çalışmalar sonucunda, söz konusu kişi hakkında Türkiye'ye giriş yasağı konuldu.