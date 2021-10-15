Ayancık'taki selde kaybolan 6 kişiye hâlâ ulaşılamadı

Batı Karadeniz'de 11 Ağustos'ta Kastamonu, Sinop ve Bartın'da yaşanan selde kaybolan yurttaşlardan halen ulaşılamayanlar var.

Sinop'un Ayancık ilçesinde selde kaybolan 6 kişi için arama çalışmaları sürüyor.

Ayancık gazetesinin haberine göre 25 yaşındaki Faruk Adak, 7 yaşındaki Alperen Demirbaş, 26 yaşındaki Muhammet Demirkol, 6 yaşındaki Melike Demirkol, 66 yaşındaki Şükrü Özdemir, 21 yaşındaki Hayrettin Demirbaş ilçedeki sel felaketinin ardından halen bulunamayan yurttaşlar.

AFAD, Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekiplerinin çay kenarlarında ve denizde arama çalışmalarının sabah saatlerinde başlayıp hava kararıncaya kadar devam ettiği belirtildi.

11 Ağustos'taki sel ve heyelanlarda toplam 82 kişi yaşamını yitirmiş, 228 kişi yaralanmış ve 16 kişi için kayıp başvurusu yapılmıştı.