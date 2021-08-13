Ayancık'ta yaşamını yitiren iki kişinin kimliği belli oldu

Sinop'un Ayancık ilçesinde sel sonrası cansız bedenlerine ulaşılan 2 kişinin kimlikleri belirlendi.

Haber Merkezi

DHA'nın haberine göre Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Babaçayı köyünde yaşamını yitirenlerin kimlikleri belli oldu. Sel sonrası cansız bedenlerine ulaşılan 2 kişinin, Muhammed Demirkol ve Arif Karademir olduğu belirlendi.

Ayancık'ta salı günü meydana gelen sel ve heyelanlarda 2 kişinin yaşamını yitirdiği, mahsur kalan 472 kişinin kurtarıldığı açıklanmıştı.

İlçede altyapı ve üstyapıda ağır hasarlar oluştu, tarım arazileri ile yollar çöktü; su, elektrik ve telefon hatları hasar gördü.

Bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtiliyor.

Son resmi açıklamaya göre bölgedeki sel ve heyelanlar nedeniyle Kastamonu'da 25, Sinop'ta 2 kişi yaşamını yitirdi. Ancak Kastamonu'daki durumun çok daha vahim olduğu belirtilirken, ildeki kayıpların sayısına ilişkin resmi bir açıklama hâlâ yapılmış değil.

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