Ayancık'ta yaşamını yitiren iki kişinin kimliği belli oldu

DHA'nın haberine göre Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Babaçayı köyünde yaşamını yitirenlerin kimlikleri belli oldu. Sel sonrası cansız bedenlerine ulaşılan 2 kişinin, Muhammed Demirkol ve Arif Karademir olduğu belirlendi.

Ayancık'ta salı günü meydana gelen sel ve heyelanlarda 2 kişinin yaşamını yitirdiği, mahsur kalan 472 kişinin kurtarıldığı açıklanmıştı.

İlçede altyapı ve üstyapıda ağır hasarlar oluştu, tarım arazileri ile yollar çöktü; su, elektrik ve telefon hatları hasar gördü.

Bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtiliyor.

Son resmi açıklamaya göre bölgedeki sel ve heyelanlar nedeniyle Kastamonu'da 25, Sinop'ta 2 kişi yaşamını yitirdi. Ancak Kastamonu'daki durumun çok daha vahim olduğu belirtilirken, ildeki kayıpların sayısına ilişkin resmi bir açıklama hâlâ yapılmış değil.