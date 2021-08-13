Kastamonu Bozkurt'ta sele kapılmaktan son anda kurtulan esnaf KRT TV'de yaşadıklarını anlattı.
AFAD'ın açıklamalarının yalan olduğunu söyleyen yurttaş, "Kaç tane cenazeyi elimizle çıkarttık. Ceset torbaları bitti" dedi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
'Kaç tane cenazeyi elimizle çıkarttık, ceset torbalarının bittiğini gördüm'
Sele kapılmaktan son anda kurtulan yurttaş, 'Kaç tane cenazeyi elimizle çıkarttık. Ceset torbaları bitti' dedi.
Haber Merkezi
Kastamonu Bozkurt'ta sele kapılmaktan son anda kurtulan esnaf KRT TV'de yaşadıklarını anlattı.
AFAD'ın açıklamalarının yalan olduğunu söyleyen yurttaş, "Kaç tane cenazeyi elimizle çıkarttık. Ceset torbaları bitti" dedi.