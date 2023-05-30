Ayakkabı imalathanesinde işçiler zehirlendi: 5 kişinin durumu ağır

Tokat'ın Çamlıbel ilçesinde 75 kişinin çalıştığı ayakkabı imalathanesinde 65 gün önce 23 işçi zehirlenme belirtileriyle tedavi altına alınmıştı.

Hastaneye başvuran işçilerde kilo kaybı, uzuvlarda hissizlik ve yürüyememe gibi şikayetler bulunuyordu. Bazı işçiler Ankara'ya sevk edilmişti.

İHA'nın haberine göre, çalıştıkları fabrikada zehirlendikleri düşünülen 23 hasta işçiden 18'i taburcu edildi. Zehirlendikleri düşünülen ve durumu ağır olan 5 işçininse tedavileri sürüyor.

Daha önce zehirlenmelerin imalathanede kullanılan "hekzan maddesi"nden kaynaklı olduğu üzerinde durulduğu iddia edilmişti. Resmi açıklama yapılmadı. Ayakkabı imalathanesi ise kapatıldı.