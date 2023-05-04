Ay Yapım'dan 'ampul sahnesi' açıklaması

Show TV ekranlarında yayınlanan "Aile" dizisindeki 'Leyla Soykan' karakterinin yanan ampulü söndürüp bulunduğu yerden çıkarttıktan sonra oğluna bakarak "Hiç kimsenin sizin hayatınızdan çalmasına izin vermeyeceğim" dediği sahne sosyal medyada gündem oldu.

Dizinin yapım şirketi Ay Yapım, "ampul" sahnesiyle ilgili açıklama yaptı. Söz konusu sahnenin senaryo ve karakter hikayesinin devamını sağlaması dışında farklı bir amacı ve anlamı olmadığını, tamamen dizisinin konusu ile ilgili olduğunu açıklandı.

Ay Yapım'ın "ampul" sahnesine ilişkin açıklaması şu şekilde:

"Aile dizimizin dün yayınlanan bölümündeki bir sahneye sosyal medyada farklı anlamlar yüklendiğini gördük. Bu sahnenin diziminiz senaryo ve karakter hikayesinin devamını sağlaması dışında hiçbir farklı amacı ve anlamı yoktur. Diziyi izleyenlerin de bildiği üzere bu sahne, dizinin önceki ve sonraki akışı ile uyumludur ve tamamen dizinin kendi konusu ile ilgili bir sahnedir."