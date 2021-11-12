Avusturya’da iki doz aşısını yaptırmayanlara sokağa çıkma yasağı gündemde

Avusturya artan Covid-19 vakaları karşısında önlem almaya çalışırken, Başbakan Alexander Schallenberg ülke genelinde uygulanması düşünülen sokağa çıkma yasağının artık kaçınılmaz olduğunu söyledi.

"İnsanların 3’te 2’si tereddüde düşenler yüzünden acı çekmemeli" diyen Schallenberg, aşı olmayan kişilerin evlerinden sadece işe gitmek, yemek almak ve egzersiz yapabilmek için çıkabileceğini söyledi.

Ülkede iki doz aşı yaptırmayanlara sokağa çıkmaya yasağı getirilmesi gündemde.

Avusturya’da dün Covid-19 vakalarında salgının başından beri kaydedilen en yüksek vaka sayısına 11 bin 975 kişi ile ulaşmıştı. (İHA)