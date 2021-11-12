ABD, İngiltere ve AB'den Belarus'a karşı ortak tehdit açıklaması

ABD, İngiltere ve BM Güvenlik Konseyi (BMGK) üyesi AB ülkeleri, konsey toplantısı sonrasında Belarus'u hedef aldıkları ortak bir açıklama yayınladı. Misk'i Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizini körüklemekle suçlayan Batı bloğu, "uygulanacak yaptırımları tartışmaya hazır" oldukları yönünde tehditte bulundu.

Yapılan açıklamada "Birlikte, Polonya ve Litvanya ile dayanışmamızı ifade ediyor ve onları desteklemek ve Avrupa'nın dış sınırlarının yasadışı geçişini kolaylaştıran Lukaşenko rejiminin faaliyetlerine katılan ve katkıda bulunanları hedef almak için uygulayabileceğimiz daha fazla yaptırımı tartışmaya hazırız" denildi.

Ülkeler, "Belarus makamlarının bu hibrit operasyonlarına karşı" AB'yi savunmada kararlı olacaklarını duyurdular.

Ayrıca göçmenlerin çıkış ve geçiş ülkelerini, vatandaşlarını "Belarus makamları tarafından kurulan tuzağa düşmemeleri" konusunda uyarmaya çağırdılar. Ayrıca Minsk'e göçmenlere gereken korumayı ve yardımı sağlaması için çağrıda bulunuldu.

Açıklamada ayrıca "Lukaşenko rejiminin bölgesel istikrar için nasıl bir tehdit haline geldiği belirli hale geldi" denildi.

Batı devletleri, Minsk'in amacının "komşu ülkeleri ve Avrupa Birliği'nin dış sınırlarını istikrarsızlaştırmak ve dikkatleri kendi artan insan hakları ihlallerinden uzaklaştırmak" olduğunu öne sürdü.

Yılın başından beri göçmenlerin akın ettiği Belarus, Letonya, Litvanya ve Polonya sınırındaki göçmen krizi bu hafta başında ağırlaştı. Belarus'tan Polonya sınırına gelen Orta Doğu ve Kuzey Afrika kökenli binlerce kişi bölgeyi terk etmeyi reddederken sınırda kamplar kurmaya başladı. AB ülkeleri Minsk'i krizi kasıtlı olarak körüklemekle suçlarken yaptırım çağrısında bulundu.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Batı'nın eylemleri nedeniyle insanların anavatanlarındaki savaştan kaçması sonucu oluşan durumdan Batılı ülkelerin kendilerinin sorumlu olduğunu belirtti.