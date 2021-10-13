Avusturya seçimleri: Graz’da kazanan komünizm mi?

Geçtiğimiz Eylül ayının sonunda, Avusturya’da yapılan belediye seçimlerinde Avrupa Sol Partisi bileşenlerinden Avusturya Komünist Partisi (KPÖ), ülkenin Viyana’dan sonra ikinci büyük kenti Graz'da, yüzde 29 ile en yüksek oy oranını alarak büyük bir sürprize imza attı. Bu sonuç dünyanın çeşitli yerlerinde olduğu gibi Türkiye'de de gündem oldu. Bir önceki seçimde kentte birinci gelen ve aynı zamanda iktidarda da olan merkez sağcı Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ise 12 puan kaybederek yüzde 26 oyla ikinci parti oldu.

Ülkede, özellikle ÖVP’ye karşı genel bir memnuniyetsizlik olduğu, yolsuzluk suçlamalarının artık ne sağcılara has pişkinliklerle ne de “yok artık canım Avrupa’da öyle şeyler yaşanmaz” ezberiyle hasır altı edilebildiği bir gerçek. Gün aşırı televizyonlara çıkan ve bir gün KPÖ’nün Graz kentindeki seçim başarısı hakkındaki endişelerini dile getirirken bir diğer gün ise, evinde ve ofisinde yapılan aramalarda ortaya çıkan delillere dayanan yolsuzluk suçlamalarını reddederken görülen Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz en nihayetinde geçtiğimiz cuma günü, hakkındaki yolsuzluk suçlamaları ile mücadele etmek üzere istifa etti ve parlamentoda ÖVP lideri olarak görev yapmaya devam edeceğini duyurdu. Antikomünist bir tutum sergileyen ve yalanlarla KPÖ’ye saldıran Kurz’un adının, bu yalanlara daha önce başvurmuş diğer pek çokları gibi yolsuzluklarla anılması yalnızca kaderin bir cilvesi olmasa gerekir.

Bunun yanında KPÖ Steiermark Eyaleti’nin başkentinde Avusturya genelinde aldığı oy oranından çok daha yüksek oranda oy almaktaydı. Graz belediye seçimlerinde KPÖ, birinciliği ilk defa bu yılki seçimlerde göğüslemiş olsa da, son 20 yıldaki seçimlerde 3 kere daha yüzde 20’lik oy oranlarını yakalamıştı.

Emekçilerin memnuniyetsizliği başarıyı getirdi

Avusturya gibi antikomünizmin tarihsel köklerinin derinlere ulaştığı bir Avrupa ülkesinde KPÖ’nün böyle bir başarı elde etmiş olması birçok kişi için sürpriz olsa da, partinin kentte uzun süredir yürütmekte olduğu çalışmalar ve ülkedeki genel memnuniyetsizliğin, seçim zaferinin iki ana nedeni olduğu söylenebilir.

KPÖ’nün önceki dönemlerde konutlardan sorumlu senatörlüğün yönetiminde, barınma gibi emekçileri çok yakından ilgilendiren bir konuda sorumluluk almış olması ve yurttaşlara yaşanılabilir konutlar sağlanmasında üstlendikleri rol, seçim sonucunda önemli pay sahibi. Partinin yerelde ısrarla yürüttüğü, herkese sağlıklı ve ucuz konut politikası, “belediye meclisindeki bir komünistin maaşı ortalama usta işçi maaşını geçemez” ilkesiyle, seçilen partililerin maaşlarının bir kısmını yardımlaşma havuzuna bağışlamaları, ihtiyaç duyanlara sağladıkları siyasi, hukuki desteğin karşılığını bulduğu ve zaferi getirdiği söylenebilir.

Graz örgütünün, 1989 öncesinde dahi devrim mücadelesinden vazgeçen, bugün ise sınıf mücadelesini, tekellere karşı mücadele ile, devrimi ise sosyalizme giden demokratik dönüşümler ile ikame eden KPÖ merkezinden daha solda olduğu öne sürülüyor. Adayları Elke Kahr ise, parti içerisindeki ideolojik tartışmalarla ilgilenmediklerini, Graz kenti ve belediyeden sorumlu olduklarını belirtiyor. Kahr son seçimlerde de enerjilerinin tümünü yerel çalışmalara yönelterek seçimlerde başarı elde etmiş olduklarını dile getiriyor.

Bundan sonra ne olacak?

Belki bunu söylemek için erken ama, büyük olasılıkla belediye meclisindeki diğer partiler, başkanlığı KPÖ adayı Elke Kahr’a bırakmayacak. KPÖ, koalisyonun bir parçası olsa dahi, yeni başkan Yeşillerin veya sosyal demokratların adayı olacak. Ne olursa olsun, KPÖ’nün Graz’da yadsınamaz bir güce eriştiği ve yapılacak pazarlıklarda kent politikalarını doğrudan etkileyebilecek bir konumda olacakları söylenebilir.