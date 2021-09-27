Avusturya Komünist Partisi, ikinci büyük kent Graz'da seçimi kazandı

Avusturya Komünist Partisi, ülkede bu hafta sonu yapılan yerel seçimlerde, ülkenin ikinci büyük kenti Graz'da belediye başkanlığını kazandı.

Son sonuçlara göre, Avusturya Komünist Partisi'nin Graz Belediye Başkanı adayı Elke Kahr, kentteki oyların yüzde 29'unu aldı. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un merkez sağcı Avusturya Halk Partisi'nden mevcut belediye başkanı olan adaysa 2017'deki seçimleden bu yana 12 puan kaybederek yüzde 26 oy alabildi.

Ön sonuçlara göre, iktidardaki Avusturya Halk Partisi, Yukarı Avusturya bölgesinde oyların yüzde 38'ini alarak, bölgedeki birinciliğini korumuş oldu.

Avusturya Komünist Partisi, Avrupa Sol Partisi bileşenleri arasında yer alıyor.