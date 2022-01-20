Avusturya Parlamentosu'ndan zorunlu Covid-19 aşısına onay

Uygulamanın 1 Şubat’tan itibaren başlaması beklenirken, Avusturya, aşı zorunluluğu getiren ilk Avrupa Birliği (AB) ülkesi oldu.

Avusturya Parlamentosu’nun alt kanadı Ulusal Konsey'de bugün yapılan oylamada, Covid-19’a karşı aşı zorunluluğu 33 hayır oyuna karşı 137 evet oyuyla kabul edildi.

Aşı zorunluluğun Ulusal Konsey'de kabul edilmesinin ardından uygulamanın 1 Şubat’tan itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Aşının, 18 yaşından küçükler, hamileler ve tıbbi muafiyeti olanlar dışında 18 yaş üstü herkes için zorunlu olduğu ifade edildi.

Yasa geçtiğimiz hafta onaylandı

Aşı zorunluluğu ile ilgili yasa, geçtiğimiz pazartesi günü parlamentonun sağlık komisyonu tarafından onaylanmıştı.

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer oylamadan önce basına verdiği demeçte, "Aşı, toplumumuzun kalıcı ve sürekli bir özgürlüğe ulaşması için bir fırsattır, çünkü virüs bizi daha fazla kısıtlayamaz" dedi.

Ulusal Konsey'in ardından Avusturya Parlamentosunun üst kanadı olan Federal Konsey'in de yasaya onay vermesi ve ardından Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen'in imzası ile aşı zorunluluğun yasalaşacak..

Yasaya uymayanlar 3 bin 600 avro para cezası ile karşı karşıya

Öte yandan, yasaya uymayanlara 15 Mart’a kadar para cezası kesilmeyeceği, bu süreçte yeni yasa ve aşıların koruyucu etkisi hakkında vatandaşların bilgilendirileceği belirtildi. 15 Mart'tan itibaren ise yasayı ihlal edenlere 3 bin 600 avroya kadar para cezası kesilebilecek. (İHA)