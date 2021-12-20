Avustralya'da şişme kalenin savrulmasıyla ölen çocukların sayısı 6'ya yükseldi

Avustralya'nın Tazmanya eyaletinde geçen hafta bir okul bahçesinde yapılan kutlamada çocukların oynadığı şişme kalenin rüzgarda savrulmasıyla yaşamını yitiren çocukların sayısı 6'ya çıktı.

Avustralya polisi olayda yaralanan 11 yaşındaki Chace Harrison'un tedavi gördüğü hastanede olaydan 3 gün sonra yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Tazmanya'nın Devonport kentinde okul yılının son gününde yapılan kutlamada bahçede çocukların oynadığı şişme kale rüzgarda savrulmuş, 9 çocuk yaklaşık 10 metre yükseklikten zemine düşmüştü.

Hastanede tedavi altında olan 2 çocuğun durumunun kritik olduğu, bir çocuğunsa tedavisinin ardından taburcu edildiği bildirildi.

Polis şişme kalenin olay anında yere bağlı olup olmadığının soruşturulduğunu söyledi.