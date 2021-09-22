Avustralya'da kapanma protestoları: Üç polis yaralandı, 60'tan fazla kişi tutuklandı

Avustralya'nın ikinci büyük kenti Melbourne'de Covid-19 nedeniyle alınan kapanma kararına karşı protestolar üçüncü gününe girerken, kent genelinde protestolara karşı konuşlandırılan polis sayısı artırıldı.

Yetkililer, kent genelinde protestolar düzenleyen 2 binden fazla kişinin binalara hasar verdiğini, yolları kapattığını ve üç polisi yaraladığını duyurdu. Polisin, protestolara müdahale ederek 60'tan fazla kişiyi tutukladığı bildirildi.

Dün yayınlanan görüntülerdeyse yüzlerce protestocunun polis gözetiminde Shrine of Remembrance savaş anıtı etrafında toplandığı görüldü.

Emniyet müdürü yetkilileri, toplanma sırasında birkaç tutuklamanın gerçekleştiğini duyurdu.

Kent yetkilileri, protestoların aşı ve kapanma karşıtları tarafından başlatıldığını söyledi.

Bu, Melbourne'de pandeminin başlamasından bu yana 6. tam kapanma kararı oldu.

Yetkililer, Sydney ve Melbourne kentlerinde aşılanması tamamlanan yetişkin oranının yüzde 70'e varmasının ardından tedbirlerin gevşetileceğini açıklamıştı. Bu orana gelecek ay ulaşılmasının beklendiği bildirildi.

Tedbirlerin, aşılama oranının yüzde 80'e varmasının ardından daha da gevşetilmesi hedefleniyor.

Sidney'in başkenti olduğu Yeni Güney Galler eyaletinde 16 yaş üstü aşılama oranı yüzde 54 olurken, Melbourne'ün başkenti olduğu Victoria eyaletinde bu oran yüzde 45 olarak kaydedildi.

Sidney yönetimi, vakaların artışı nedeniyle geleneksel Yeni Yıl Öncesi kutlama planlarını da iptal ettiğini açıkladı.

Victoria eyaletinde dün günlük yeni vaka 603'ten 628'e çıkarken, Yeni Güney Galler'deki günlük vaka sayısı 1022'den 1035'e yükseldi. Victoria'da bu, şu ana kadar bir günde görülen en büyük artış oldu.