Avustralya’da eski parlamento binası ateşe verildi

Avustralya’nın başkenti Kanberra’da Aborjinlerin protesto gösterileri sırasında eski parlamento binasında çıkan yangın kısa sürede söndürülürken olayda yaralanan olmadığı açıklandı.

Avustralya polisinden yapılan açıklamada şimdi müze olarak kullanılan eski parlamento binasının ön kapısının ateşe verildiği, bina çalışanlarının kısa süre içinde tahliye edildiği, olayda yaralanan olmadığı bildirildi. Yangının çıkış sebebine ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison “Avustralyalıların böylesi bir demokrasinin simgesini ateşe vermek gibi bir davranış sergilemesinden dehşete düştüğü”nü açıklarken, “Avustralya’da işler böyle gitmez” ifadesini kullandı.

Halihazırda Avustralya Demokrasi Müzesi olarak kullanılan bina 20 Aralık’ta Aborjinlerin toprak hakları için düzenlediği oturma eylemi sırasında da kapanmıştı. Müze yönetimi eylemcilerin barışçıl protesto haklarını tanıdığını açıklamıştı.

1972’de Avustralyalı Aborjinlerin siyasi haklarını temsil etmeye odaklanması için kurulan Aborijin Çadır Elçiliği 1992 yılında eski parlamento binasının önündeki yeşil alana yerleştirilmişti. Avustralyalı Aborijinler Aborjin Çadır Elçiliği’nin kuruluşunun 50. yıldönümü yaklaşırken protesto gösterilerini artırmıştı.