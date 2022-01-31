Avustralya Açık'ta tarihi finalde şampiyon Nadal oldu

İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Avustralya Açık finalinde 2-0 geriden geldiği maçta Rus rakibi Daniil Medvedev'i 3-2 ile yenerek kariyerindeki 21'inci Grand Slam şampiyonluğunu elde etti.

Nadal bu zaferi ile 20'şer kez Grand Slam kazanan Roger Federer ve Novak Djokovic'i geride bırakarak erkekler tenisinde en çok Grand Slam kazanan tenisçi olma unvanını elde etti.

Rod Laver Arena'da oynanan maçta ilk seti 2-6 kaybeden Nadal, 5-7'lik tie break'in sonucunda 84 dakika süren ikinci seti de 6-7 kaybetti.

Oyunun 2-0 olmasının ardından toparlanan ve muhteşem bir geri dönüşe imza atan 35 yaşındaki tenisçi, üçüncü ve dördüncü setleri 6-4 ile kazandı.

Son seti de 7-5 ile almayı bilen İspanyol tenisçi, 5 saat 24 dakika süren maçın sonunda ikinci kez Avustralya Açık şampiyonluğunu ilan etti.