Avustralya Açık'a katılamıyor: Aşı olmayan Djokovic'e ülkeyi terk etmesi söylendi

Covid-19 aşısı olmayan ve Avustralya Açık'a katılmak için turnuva organizatörleri tarafından "tıbbi muafiyet" alan erkekler dünya sıralamasının 1 numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic, ülkeye alınmadı.

Sputnik'in haberine göre, koronavirüs aşılarını tamamlamayan kişileri ülkesine almayan Avustralya hükumeti, sağlık muafiyeti alarak ülkeye giriş yapmaya hazırlanan Novak Djokovic'e ülkeyi terk etmesini söyledi.

Avustralya'daki koronavirüs vakalarıyla mücadele edildiğini belirten Avustralya Başbakanı Morrison, "Djokovic'in tıbbi kanıtları sunmasını beliyoruz. Eğer yetersiz bir belge sunarsa diğer kişilerden farklı bir muamele görmeyecek ve bir sonraki uçakla evine gönderilecek. Djokovic için hiçbir özel kural olmamalı" diye konuştu.