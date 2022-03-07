Avustralya 7,4 milyar dolarlık nükleer denizaltı üssü kuruyor

Dünya gündemi Rusya'nın Ukrayna operasyonuna kilitlenmişken, uzak bir bölgede savaş tamtamları çalmaya devam ediyor. Çin'in Pasifik bölgesinde gücünü artırması bölgedeki ülkelerin de karşı hamlelerde bulunmasına yol açıyor. Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Çin'in Hint-Pasifik bölgesindeki emelleriyle mücadele etmek ve ulusal savunmayı geliştirmek için ülkenin doğu kıyısında nükleer denizaltı üssü inşa etme planlarını açıkladı. Avustralya'nın bu projesi için 7,4 milyar dolar (10 milyar Avustralya doları) belirtildi.

Avustralya Başbakanı Morrison, Rusya'nın Ukrayna operasyonu ve Çin'in Rusya'nın eylemlerini kınamamasının bir "uyandırma çağrısı" olduğunu belirterek, ülkenin doğu kıyısında 7,4 milyar dolar tutarında nükleer denizaltı üssü inşa etmeyi planladıklarını açıkladı.

Financial Times'ın haberine, Avustralya denizaltı filosunu modernize etmek için İngiltere ve ABD ile yaptığı anlaşmalarla önümüzdeki on yılda silahlı kuvvetlerine 428 milyar dolarlık (578 milyar Avustralya doları) yatırım yapacak.

Morrison yaptığı açıklamada, dünyada otokrasinin yeni bir düzen için çalıştığını, tüm dünyaya kendi görüşlerini dikte etmek istediklerini söyledi. Morrison, "Olaylar artık perdeyi kaldırıyor. Belki dünyanın gözündeki perde de düşmeye başlamıştır." dedi.

Morrison, geçen hafta ABD, Avustralya, Japonya ve Hindistan'ın düzenlediği ve Avrupa'daki savaşın Hint-Pasifik bölgesi üzerindeki etkilerini tartışan toplantıya atıfta bulunarak, bölgesel ortakların daha fazla işbirliği yapması gerektiğini söyledi.

Avustralya Başbakanı Morrison, Çin'in Rusya tavrını eleştirerek, “Çin bu konuda her şekilde işin içinde olduğu sürece, korkarım ki kan dökülmeye devam edecek" dedi.

Morrison, geçen yıl imzalanan ve Avustralya'nın 2030'ların sonunda en az 8 nükleer denizaltı inşa edeceğini öngören AUKUS anlaşmasıyla sağlanan teknolojinin, “yeni bir düşünme” zamanını çağırdığını söyledi.