Avukatları 'hafıza kaybı' yaşayan Aysel Tuğluk için infaz erteleme istiyor

Demokratik Toplum Kongresine (DTK) yönelik operasyon kapsamında 2016 yılının Aralık ayında tutuklanan eski milletvekili Aysel Tuğluk, o günden bu yana Kandıra 1 No’lu F Tipi Kapalı Cezaevinde tutuluyor.

Bu süre içinde kendisine verilen 10 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onanan Tuğluk’un yakın zamanda hastalığının ağırlaştığı dile getirilmişti. Geçtiğimiz Eylül ayında İstanbul Adli Tıp Kurumu (ATK), Tuğluk hakkında “Cezaevi şartlarında infazına devam ettirebilir” kararı verdi. Avukatlar karara itiraz etti.

Tuğluk’un sağlık durumunun bir süredir kötüye gittiği öğrenildi. Euronews'ten Dilek Gül'ün haberine göre, Avukat Reyhan Yalçındağ, Aysel Tuğluk'un hafıza kaybı yaşadığını, günlük işlerini tek başına yapamaz hale geldiğini söyledi.

Yalçındağ, "Günlük bir rutin içerisinde bir sürü şeyi unuttuğunuzu düşünün. Nasıl yol alabilirsiniz tek başınıza, imkanı var mı? Olamaz" dedi. Tuğluk’un muayenesini yapan doktorların da aynı kanaatte olduğu bilgisini paylaşan Yalçındağ, Tuğluk’u hafıza kaybına götüren sürecin arkasında annesinin cenazesine yapılan saldırı olduğunu dile getirdi.

Kocaeli Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı: Tuğluk'un cezasının infazı ertelenmeli

Aysel Tuğluk'u yaklaşık sekiz ay boyunca muayene eden Kocaeli Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı’ndaki dokuz uzman doktor da Tuğluk için "Hastalığının kronik seyirli olduğu ve ilerleyici vasıf arz ettiği, cezaevi koşullarında sağlanabilecek tıbbi destek ve bakımının yeterliliğinde sorun yaşanabileceği, ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremeyeceğine ve dolayısıyla cezasının infazının ertelenmesi" tespitinde bulundu.

Temmuz ayında açıklanan bu rapordan sonra hem avukatları hem de cezaevi idaresi Tuğluk’un İstanbul Adli Tıp Kurumu (ATK) Başkanlığı’na sevkini talep etti.

Fakat ATK Başkanlığı, Tuğluk için yakın zamanda hazırladığı raporda; “Hayatını yalnız idame ettirebileceği, tedavisi ve önerilen aralıklarla düzenli poliklinik kontrollerinin sağlanarak cezaevi şartlarında infazına devam ettirebileceği…” ifadelerine yer verdi.

Bunun üzerine Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı; Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu’nun raporunu esas alarak, 03 Eylül 2021 tarihinde infaz erteleme talebini reddetti. ATK'nin tespitine ve Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı kararına tepkili olan Tuğluk'un avukatı Reyhan Yalçındağ, kararın siyasi olduğunu belirtti.

Avukat Yalçındağ, Türkiye İnsan Hakları Vakfı'na da müracatta bulunarak her iki rapor arasındaki uyumsuzluk ve çelişkilerin açığa çıkarılmasını istediklerini ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın bu başvuru sonucunda alternatif bir rapor hazırladığını söyleyerek, Tuğluk için infaz erteleme sağlanmasını istedi.