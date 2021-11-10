Aysel Tuğluk'un avukatı Çelebi: Cezaevinde kalamaz, dışarı çıkartılıp tedavi edilmeli

Demokratik Toplum Kongresine (DTK) yönelik operasyon kapsamında 2016 yılının Aralık ayında tutuklanan Kürt Siyasetçi Aysel Tuğluk, o günden bu yana Kandıra 1 No’lu F Tipi Kapalı Cezaevinde tutuluyor. Bu süre içinde kendisine verilen 10 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onanan Tuğluk’un yakın zamanda hastalığının ağırlaştığı dile getirildi. Geçtiğimiz eylül ayında İstanbul Adli Tıp Kurumu (ATK), Tuğluk hakkında “Cezaevi şartlarında infazına devam ettirebilir” kararı verdi. Avukatlar ise karara itiraz etti.

Evrensel’den Mahsum Kara'nın haberine göre Aysel Tuğluk’un avukatı Serdar Çelebi, Tuğluk’un geçirdiği rahatsızlığın cezaevinde kalmasını imkansız kılan bir hastalık olduğunu söyleyerek, “Muhakkak dışarı çıkıp uygun şartlarda tedavi edilmesi gerekli” dedi.

'Hayattan koptuğu bir süreç yaşadı'

Tuğluk cezaevindeyken annesinin ölümünün hastalığının ilerlemesine neden olduğunu belirten Çelebi, “Yaşanan süreçten çok etkilendi. Hatta dünyayla irtibatını kesti. Günlük ihtiyaçlarını karşılamaktan bile imtina etti. Hayattan koptuğu bir süreç yaşadı kendisi” dedi.

'Cezaevinde kalamaz' raporunu ATK tanımadı

Çelebi, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı tarafından hazırlanan raporda, Tuğluk’un hastalığından kaynaklı cezaevinde kalamayacağının söylendiğini hatırlattı. Ancak İstanbul Adli Tıp Kurumunun, bu raporu görmezden gelerek Tuğluk için "Bu hastalık cezaevinde kalmasına engel değildir" diyerek başka bir rapor hazırladığını dile getirdi. Çelebi, “ATK’nin bu tür dosyalarda verdiği kararlar, onu güvenli bir kurum olmaktan çıkarmıştır” dedi.