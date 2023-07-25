Avukatlar Akbelen için suç duyurusunda bulundu: 'Hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız'

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Akbelen Ormanı'nda bir şafak baskınıyla yapılan kanunsuz kesimin başlamasının ardından avukatlar bugün Milas Adliyesi'nde suç duyurusunda bulundu.

Avukatlar, suç duyurusunun ardından acil yürütmeyi durdurma talebiyle Muğla İdare Mahkemesi'ne açılan dava öncesinde bir basın açıklaması yaptı.

Avukat İsmail Hakkı Atal, Avukat Arif Ali Cangı ve Denizli Barosu'ndan Türkiye Barolar Birliği Çevre Komisyonu Üyesi Özgür Orpak'ın konuşmasının ardından yapılan basın açıklamasını Muğla Barosu Genel Sekreteri Şükriye Metin okudu.

'Hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız'

Metin, “Çevremizi, doğamızı, Muğla’mızı ilgilendiren bu konuda alınacak tüm kararlarda şeffaf bir idari işleyiş, hukuka uygun bir yargı denetimi olması gerekirken, İdare Mahkemesi’nde mevcut yürüyen davada henüz bir karar çıkmamış olması vatandaşlarımızın adalete olan güven duygusunu sarsmaktadır. İkizköylülerimizin açtığı yeni davada acilen ve ivedilikle yürütmenin durdurulması kararı verilmesi gerekmektedir. Kesilen ağaçlarımızın vicdan muhasebesi artık yargıya devredilmiştir. Tüm bu hukuki süreçte canla başla mücadele veren İkizköylü halkımızın yanındayız. Hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız” dedi.